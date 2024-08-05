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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Космонавт Юрчихин о беседе с судьями КХЛ на сборе: «Поговорили о том, как человек ведет себя в стрессовых ситуациях и в чем роль лидера в коллективе»

Департамент судейства регулярно проводит для арбитров встречи с приглашенными гостями. «Мы пообщались с хоккейными судьями о том, как человек ведет себя в стрессовых ситуациях и в чем роль лидера в коллективе.

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