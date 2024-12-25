В былые времена был хороший лозунг: «Кто не работает, тот не ест!». Все здоровые мужчины – на работе (а не устроишься – так сядешь за тунеядство).
Содержанка по имени Олег
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
У нас так мигрантские семьи живут,на пособия и материнский капитал и не работают,не жизнь,а малина!
Ответить
17 час.
sorsw
Да, таких дохрена!
Ответить
16 час.
Людмила Феденюк
Это движение НИ-НИ,с каких берегов прибивает это дерьмо к нашему берегу?Своих тунеядцев-нахлебников пруд,пруди...
Ответить
15 час.
Свежие комментарии