ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Содержанка по имени Олег

Содержанка по имени Олег

В былые времена был хороший лозунг: «Кто не работает, тот не ест!». Все здоровые мужчины – на работе (а не устроишься – так сядешь за тунеядство).

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Комментарии
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Иван Ураганов
У нас так мигрантские семьи живут,на пособия и материнский капитал и не работают,не жизнь,а малина!
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17 час.
sorsw
Да, таких дохрена!
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16 час.
Людмила Феденюк
Это движение НИ-НИ,с каких берегов прибивает это дерьмо к нашему берегу?Своих тунеядцев-нахлебников пруд,пруди...
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15 час.

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