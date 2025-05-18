«Списать не получится»: эксперт развеяла мифы о ЕГЭ

МОСКВА, 18 мая, ФедералПресс. Виктория Подсухина, опытный педагог и руководитель направления преподавания в образовательной компании MAXIMUM Education, в интервью изданию «Известия» объяснила, какие риски несет в себе попытка списать на ЕГЭ.
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