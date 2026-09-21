В начале сезона-2026/27 в Серии А назначали в среднем меньше штрафных, чем в АПЛ

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Италии Даниэле Орсато изложил данные, подтверждающие, что новый подход к фиксации нарушений и работе ВАР сказался на ходе игр Серии А, сообщает Football Italia.
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