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В начале сезона-2026/27 в Серии А назначали в среднем меньше штрафных, чем в АПЛ

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Италии Даниэле Орсато изложил данные, подтверждающие, что новый подход к фиксации нарушений и работе ВАР сказался на ходе игр Серии А, сообщает Football Italia.

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