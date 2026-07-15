Представлена автономная система обнаружения и нейтрализации морских мин

Система Sigurd спроектирована на базе беспилотного подводного аппарата Skelmir S6. Она достаточно компактна, чтобы ее мог переносить один человек, и ее можно развернуть прямо с борта катера или даже с берега, без необходимости в специальном противоминном корабле.
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