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Представлена автономная система обнаружения и нейтрализации морских мин

Представлена автономная система обнаружения и нейтрализации морских мин

Система Sigurd спроектирована на базе беспилотного подводного аппарата Skelmir S6. Она достаточно компактна, чтобы ее мог переносить один человек, и ее можно развернуть прямо с борта катера или даже с берега, без необходимости в специальном противоминном корабле.

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