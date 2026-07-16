Зеленский предложил Федорову стать советником, но тот отказался

Михаил Федоров отказался от предложения Владимира Зеленского стать его советником. Исполняющий обязанности министра обороны Украины предпочел не искать должностей после голосования Верховной рады за отставку правительства.
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