Расследование исчезновения 10 лет назад рейса MH370 захотели возобновить

Власти Малайзии высказали идею о возобновлении расследования исчезновения рейса MH370. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул, что его страна готова возобновить расследование, если в деле появятся новые детали.
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