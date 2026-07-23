Директор IT-фирмы в Перми оштрафован на 100 тыс. за долг в 1,2 млн

Директор пермской IT-компании признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации («Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда»).
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