На платформе «Умный Смоленск» появился раздел про ларьки

«Если объекта нет на карте Смоленска, значит он появился в обход закона и подлежит демонтажу» Пользователям сервиса «Умный Смоленск» теперь доступен модуль «Нестационарные торговые объекты», в котором отображается, на текущий момент, 238 легально размещённых в городе павильонов, киосков, вендоматов и других объектов торговли.
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