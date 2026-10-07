Два фонтана в Барнауле отремонтировали за 2,4 млн рублей

После завершения консервации фонтаны останутся отключенными до весны В Барнауле завершили ремонт двух городских фонтанов — "Рыбка" на улице Молодежной, 29а и фонтана возле торгового центра "Россия".
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