Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на гол Александра Овечкина.Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на гол Александра Овечкина.
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