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Карбери — о первом голе Овечкина: «Это позитивный момент. Ситуация может нарастать как снежный ком»

Карбери — о первом голе Овечкина: «Это позитивный момент. Ситуация может нарастать как снежный ком»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на гол Александра Овечкина.Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на гол Александра Овечкина.

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