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Киссинджер перечислил три сценария разрешения конфликта вокруг Украины

Киссинджер перечислил три сценария разрешения конфликта вокруг Украины

Экс-госсекретарь США Киссинджер: конфликт на Украине может закончиться тремя способами Ирма Каплан Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон Конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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