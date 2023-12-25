10 человек, которые не ожидали так быстро узнать разгадки своих необычных находок

Наши постоянные читатели знают про онлайн-любителей разгадывать всякие непонятные штуковины. Одни люди делятся тем, что находят, а другие включают дедукцию и супер-способности поиска в сети, чтобы узнать, что же это такое.
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