Градом засыпало районы Новосибирской области 4 августа

Накануне спасатели МЧС выпускали экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. И уже утром 4 августа на Новосибирскую область обрушился грозовой шторм, прервавший затяжную аномальную жару.
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