Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.