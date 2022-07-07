Поболтаем

52 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Классная подборка.Понравилось.👍👍👍👍👍Пошлые комментари...
  • Александр
    Хохлы построили пирамиды. Это все знаютЗагадочные тайны ...
  • Antanas
    Улыбнуло.Понравилось.😀😘😍😆Юмор из интернета...

В НИУ ВШЭ узнали, как работает мозг билингвов

В НИУ ВШЭ узнали, как работает мозг билингвов

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cortex. Двуязычие, или билингвизм, — широко распространенное явление в современном мире, и значение его с учетом роста глобализации и активных процессов миграции стремительно возрастает.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх