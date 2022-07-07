В НИУ ВШЭ узнали, как работает мозг билингвов

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cortex. Двуязычие, или билингвизм, — широко распространенное явление в современном мире, и значение его с учетом роста глобализации и активных процессов миграции стремительно возрастает.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cortex. Двуязычие, или билингвизм, — широко распространенное явление в современном мире, и значение его с учетом роста глобализации и активных процессов миграции стремительно возрастает.
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