Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и какой помощи ждут бойцы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие сроки.