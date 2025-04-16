Москвичам пообещали аномальную неделю

В течение рабочей недели погода в Москве будет на пять градусов выше климатической нормы. Аномально теплые дни жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
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