Кабмин РФ обсудит дотации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

Правительство РФ проведет 28 ноября заседание, на котором обсудит вопрос о распределении дотаций из федерального бюджета, предоставляемых в 2024 году на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.
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