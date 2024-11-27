Кабмин РФ обсудит дотации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

Правительство РФ проведет 28 ноября заседание, на котором обсудит вопрос о распределении дотаций из федерального бюджета, предоставляемых в 2024 году на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.