Медики предупредили о надвигающейся тройной эпидемии вирусов в России

Известия/Сергей Коньков В текущем респираторном сезоне в России ожидается тридемию, или тройную эпидемию вирусов, заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.
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