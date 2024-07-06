Михаил Мишустин: К 2030 году 80% предприятий должны перейти на отечественное программное обеспечение

В рамках IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" премьер-министр Михаил Мишустин поручил, чтобы к концу текущего десятилетия 80% предприятий перешли на использование отечественных программных продуктов.
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