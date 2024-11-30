Душегубка в Сочи: в настоящую газовую камеру превратился тоннель на обходе города из-за ремонта трассы

Душегубка в Сочи: в настоящую газовую камеру превратился тоннель на обходе города из-за ремонта трассыСочинские водители всерьез боятся за свое здоровье из-за недавно начавшегося ремонта дороги на слиянии дублёра и Курортного проспекта в сторону Адлера.
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