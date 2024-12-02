В центре Омска сделали новую остановку для маршруток «Фрунзенский мост». Она появилась на улице Маршала Жукова рядом со Звездова.
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В центре Омска сделали новую остановку для маршруток «Фрунзенский мост». Она появилась на улице Маршала Жукова рядом со Звездова.