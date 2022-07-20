В Чулыме родителям ефрейтора Андрея Шуваева вручили Орден Мужества

В Новосибирской области глава Чулымского района Светлана Кудрявцева и военком по Каргатскому и Чулымскому району Александр Николаев навестили родителей Андрея Шуваева - Лидии Григорьевне и Сергею Алексеевичу торжественно вручили Орден Мужества.