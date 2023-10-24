Открытое учебное занятие у Островской И.А.

19.10.2023 мастер п/о учреждения образования Островская Ирина Анатольевна провела открытое учебное занятие по учебному предмету ´Производственное обучение´ на тему ´Приготовление блюд белорусской кухни: свинина аппетитная, поджарка белорусская из свинины´ в учебной группе № 522.
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