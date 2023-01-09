Жители Ямала могут поддержать северян, участвующих в СВО. Для этого с помощью регионального QR-кода нужно присоединиться к проекту ОНФ «Все для победы»! Собранные средства пойдут на то, чтобы обеспечить мобилизованных с Ямала самым необходимым.