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Русская Семёрка

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Лаврентий Цанава: что на самом деле творил «Белорусский Берия»

В истории советских репрессий остались фигуры, чьи имена говорят сами за себя. Одна из них — Лаврентий Цанава, человек, которого современники называли «белорусским Берией».

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