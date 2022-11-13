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«Автодор» уволил второго главного тренера за сезон. Дарко Руссо сменит Милоша Павичевича

«Автодор» объявил о заключении соглашения с 60-летним сербским специалистом Дарко Руссо, который сменит на посту главного тренера команды Милоша Павичевича.

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