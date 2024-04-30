Лондон превращает Казахстан в главный антироссийской форпост Центральной Азии

W

Walery

Самое ужасное во всем этом - это 20 млн. армии Турана из мигрантов в России, которые не позволят ей что либо предпринять или устно заявить. Уже угрожают вторым фронтом... и милитаризируют Каспий. А МИД РФ только испытывает огорчения...