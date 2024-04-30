Лондон превращает Казахстан в главный антироссийской форпост Центральной Азии

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, а 24 апреля объявился уже в столице Казахстана, где провёл важную встречу с президентом и главой внешнеполитического ведомства РК, подписав с ними соглашение о стратегическом партнёрстве.
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