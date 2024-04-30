Добрый Мир
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Добрый Мир

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Лондон превращает Казахстан в главный антироссийской форпост Центральной Азии

Лондон превращает Казахстан в главный антироссийской форпост Центральной Азии

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, а 24 апреля объявился уже в столице Казахстана, где провёл важную встречу с президентом и главой внешнеполитического ведомства РК, подписав с ними соглашение о стратегическом партнёрстве.

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Комментарии
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W
Walery
Самое ужасное во всем этом - это 20 млн. армии Турана из мигрантов в России, которые не позволят ей что либо предпринять или устно заявить.  Уже угрожают вторым фронтом... и милитаризируют Каспий. А МИД РФ только испытывает огорчения...
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