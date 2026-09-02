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Учитель рассказала, как помочь ребенку привыкнуть к школе после каникул

Учитель рассказала, как помочь ребенку привыкнуть к школе после каникул

Адаптация к школе обычно продолжается от двух недель до двух месяцев Первые недели учебного года могут стать серьезным испытанием для ребенка, а привыкание к школьному режиму порой занимает до двух месяцев.

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