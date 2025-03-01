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Маск обратил внимание на нецензурную брань Зеленского на встрече с Трампом

Маск обратил внимание на нецензурную брань Зеленского на встрече с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления, обратил внимание на агрессию и нецензурную брань, которую допустил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

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