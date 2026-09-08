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Тихонов — о ситуации с Олейниковым: сейчас у нас не 1990‑е, футболисты делают разные моменты, не по‑пацански

Тихонов — о ситуации с Олейниковым: сейчас у нас не 1990‑е, футболисты делают разные моменты, не по‑пацански

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с полузащитником Иваном Олейниковым, который решил не подписывать контракт с «Рубином», отказавшись от достигнутых договорённостей.

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