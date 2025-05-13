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Вечерний Новосибирск

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Масштабным фейерверком завершилось празднование 80-летия Победы в Новосибирске

Масштабным фейерверком завершилось празднование 80-летия Победы в Новосибирске

«Наша основная задача – провести этот священный праздник на высоком организационном уровне, подготовить насыщенную программу мероприятий, уделить должное внимание ветеранам, труженикам тыла и, конечно, участникам СВО», – ранее комментировал глава региона Андрей Травников.

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