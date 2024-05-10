Foreign Policy призвал США объяснить Украине тщетность поставленных ВСУ целей

Нынешняя линия Вашингтона в украинском конфликте — это политическая отговорка. Администрация американского президента Джо Байдена должна публично признать разницу интересов Вашингтона и Киева, поскольку фантазии киевского режима о возвращении каждого кусочка своей земли нереальны, пишут 9 мая ученые-международники в статье журнала Foreign Policy.