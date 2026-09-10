Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 10 сентября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населённый пункт Зарубинка Харьковской области.