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Царьград

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Байкало-Ангарская прокуратура оштрафовала S7 на 30 тыс. рублей

Байкало-Ангарская прокуратура оштрафовала S7 на 30 тыс. рублей

В Иркутске после жалобы пассажира, не попавшего на рейс из-за овербукинга, Байкало-Ангарская прокуратура обнаружила превышение проданных билетов авиакомпанией S7 в сентябре 2025 года.

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