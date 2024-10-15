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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художник показал 3D-версию Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners с реалистичными анатоми...

Художник показал 3D-версию Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners с реалистичными анатоми...

Художник показал 3D-версию Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners с реалистичными анатомическими пропорциямиЦифровой художник из Москвы Иван Пирумов создал 3D-версию Люси из аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners).

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