Колумбия: Один полицейский фургон был поврежден на улицах Калле 42 и Каррера 33 в Пальмире, департамент Валье-дель-Каука, в ночные часы 12 сентября в результате взрыва бомбы, брошенной двумя неизвестными на мотоцикле.