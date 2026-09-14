Колумбия: Один полицейский фургон был поврежден на улицах Калле 42 и Каррера 33 в Пальмире, департамент Валье-дель-Каука, в ночные часы 12 сентября в результате взрыва бомбы, брошенной двумя неизвестными на мотоцикле.
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