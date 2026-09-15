Юра Борисов получил главную роль в режиссерском дебюте Сальмы Хайек и сыграет с Карой Делевинь

Российский актер Юра Борисов утвержден на главную мужскую роль в картине "Арена", которая станет режиссерским дебютом 60-летней голливудской звезды Сальмы Хайек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым