Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

ЕК

Евгений Конов

во власти изначально честных людей практически не было, все продается, они за этим туда и пришли. Когда туда попал честный человек, который еще и не прогибается, коса находит на камень, его будут убирать любыми методами, вплоть до покушений. Все властные структуры нужно менять, перетряхивать, в верхний эшелон сажать по одному основному принципу: "честный (не продажный) и не дурак", он со временем освоит работу , а воров нужно убирать (от них больше вреда, чем если бы вообще ничего не делалось). И нужно возвращать смертную казнь, нужно возвращать в уголовный кодекс статью "за вредительство" и делать ее расстрельной, как в китае. Поймали на взятках, 2й эпизод - и Тра-та-та из пулемета.