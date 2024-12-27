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Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали

Царьград Небольшой город под Кировом стал горячей точкой: Чиновники не поделили власть с мэром-фронтовиком - "есть моменты, когда нужно стрелять" Коллаж Царьграда Резонансное происшествие случилось в небольшом городке Кировской области, который превратился в самую настоящую горячую точку.

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Комментарии
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ЕК
Евгений Конов
во власти изначально честных людей практически не было, все продается, они за этим туда и пришли. Когда туда попал честный человек, который еще и не прогибается, коса находит на камень, его будут убирать любыми методами, вплоть до покушений.  Все властные структуры нужно менять, перетряхивать, в верхний эшелон сажать по одному основному принципу: &quot;честный (не продажный) и не дурак&quot;, он со временем освоит работу , а воров нужно убирать (от них больше вреда, чем если бы вообще ничего не делалось). И нужно возвращать смертную казнь, нужно возвращать в уголовный кодекс статью &quot;за вредительство&quot; и делать ее расстрельной, как в китае.  Поймали на взятках, 2й эпизод - и Тра-та-та из пулемета.
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44 мин.
Gennady Sokolovsky
Выдать парню БЕССРОЧНЫЙ БИЛЕТ НА ОТСТРЕЛ этих и таких тварей.
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37 мин.
Gennady Sokolovsky
Слышь, &quot;дуван&quot; - ты на кого батон крошить решил???????????? Иди, сцуко, на фронт, повоюй. Ежели ментовская/понтовская рожа, типа &quot;ахфицерь&quot; понтовский - тебе &quot;лестницу соответствия званий&quot; показать????????? В понтовской &quot;иерархии&quot; СЕРЖАНТУ &quot;приписан&quot; майор. Ментовский/понтовский. Младший сержант Армии - всего-то &quot;типа капитан&quot; - ЭТО ВСЁ СПЕЦЗВАНИЯ.
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32 мин.

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