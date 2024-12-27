Царьград Небольшой город под Кировом стал горячей точкой: Чиновники не поделили власть с мэром-фронтовиком - "есть моменты, когда нужно стрелять" Коллаж Царьграда Резонансное происшествие случилось в небольшом городке Кировской области, который превратился в самую настоящую горячую точку.
Мэр-фронтовик собирает сход: народ выступил на его защиту, а в верхах услышали
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕК
Евгений Конов
во власти изначально честных людей практически не было, все продается, они за этим туда и пришли. Когда туда попал честный человек, который еще и не прогибается, коса находит на камень, его будут убирать любыми методами, вплоть до покушений. Все властные структуры нужно менять, перетряхивать, в верхний эшелон сажать по одному основному принципу: "честный (не продажный) и не дурак", он со временем освоит работу , а воров нужно убирать (от них больше вреда, чем если бы вообще ничего не делалось). И нужно возвращать смертную казнь, нужно возвращать в уголовный кодекс статью "за вредительство" и делать ее расстрельной, как в китае. Поймали на взятках, 2й эпизод - и Тра-та-та из пулемета.
Ответить
44 мин.
Gennady Sokolovsky
Выдать парню БЕССРОЧНЫЙ БИЛЕТ НА ОТСТРЕЛ этих и таких тварей.
Ответить
37 мин.
Gennady Sokolovsky
Слышь, "дуван" - ты на кого батон крошить решил???????????? Иди, сцуко, на фронт, повоюй. Ежели ментовская/понтовская рожа, типа "ахфицерь" понтовский - тебе "лестницу соответствия званий" показать????????? В понтовской "иерархии" СЕРЖАНТУ "приписан" майор. Ментовский/понтовский. Младший сержант Армии - всего-то "типа капитан" - ЭТО ВСЁ СПЕЦЗВАНИЯ.
Ответить
32 мин.
Свежие комментарии