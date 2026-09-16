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Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли в базу «Миротворца»*

Переводчицу Достоевского из Южной Кореи внесли в базу «Миротворца»*

Южнокорейская переводчица Ким Чжон А, переведшая на корейский язык четыре романа Федора Достоевского, была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

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