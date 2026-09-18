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Божин из «Крыльев» об Олейникове и «Рубине»: «Нет такого понятия – по-пацански или не по-пацански поступить, я его не осуждаю. Просто у клуба не получилось дожать трансфер»

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о ситуации с несостоявшимся переходом Ивана Олейникова в «Рубин».

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