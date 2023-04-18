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Филипп Киркоров признался, что решился на пластику ради новой любви

Филипп Киркоров признался, что решился на пластику ради новой любви

Король российской эстрады Филипп Киркоров объявил, что в его жизни появился любимый человек. Именно ради эстетического удовольствия той, кто в его сердце, он решил преобразиться.

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