При отражении атаки украинской армии в Керчи пострадали автомобильный и ж/д паромы

Работу переправы возобновят Два парома были повреждены в Керчи от падения обломков ракет, которые были сбиты при отражении атаки украинской армии, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем официальном Телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.