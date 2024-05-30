При отражении атаки украинской армии в Керчи пострадали автомобильный и ж/д паромы

Работу переправы возобновят Два парома были повреждены в Керчи от падения обломков ракет, которые были сбиты при отражении атаки украинской армии, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем официальном Телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии