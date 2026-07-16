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Искусство

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Экстрасенс и шарлатан: каким получился сериал «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым

Экстрасенс и шарлатан: каким получился сериал «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым

В онлайн-кинотеатре «Кион» можно посмотреть сериал «Зовите Витю!», главные роли в котором исполнили Илья Соболев и Саша Бортич.

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