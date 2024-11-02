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Российский политолог о выборах в США: «А нам-то какая разница?»

Российский политолог о выборах в США: «А нам-то какая разница?»

Мнение доктора политических наук, профессора, заведующей кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, члена Изборского клуба и Российского общества политологов Инны Ветренко:"Просто какое-то сумасшествие! Сделайте ставку, дайте свой комментарий, озвучьте прогноз — кто победит на выборах президента в Соединённых Штатах? И так уже несколько дней из каждого утюга, т.

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