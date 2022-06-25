Специалисты ликвидировали последствия ДТП с участием грузовика в районе Хорошево-Мневники

В районе Хорошево-Мневники ликвидировали последствия столкновения автобуса с КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в субботу, 25 июня.