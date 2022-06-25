Вечерняя Москва

17 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Этот хриплый клоун уже возомнил  что имеет  право диктовать: кому, что  и где делать?!!Мэр Киева сообщил...
  • Серж Южанин
    .Новак предупредил...
  • лина любимцева
    Если цена на нефть не будет устраивать Россию, она вправе ее не продавать.Новак предупредил...

Специалисты ликвидировали последствия ДТП с участием грузовика в районе Хорошево-Мневники

Специалисты ликвидировали последствия ДТП с участием грузовика в районе Хорошево-Мневники

В районе Хорошево-Мневники ликвидировали последствия столкновения автобуса с КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в субботу, 25 июня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх