Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Первого космонавта погружали на АПЛ в Баренцево море, посвящая в подводники

Первого космонавта погружали на АПЛ в Баренцево море, посвящая в подводники

Перед Днем ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, мы решили обновить-напомнить (а для многих - рассказать впервые) историю о том, как на Северном флоте посвящали в подводники Юрия Гагарина и что говорил первый космонавт до и после своего погружения на борту новейшей по тем временам атомной подводной лодки.

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