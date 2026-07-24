Первого космонавта погружали на АПЛ в Баренцево море, посвящая в подводники

Перед Днем ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, мы решили обновить-напомнить (а для многих - рассказать впервые) историю о том, как на Северном флоте посвящали в подводники Юрия Гагарина и что говорил первый космонавт до и после своего погружения на борту новейшей по тем временам атомной подводной лодки.
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