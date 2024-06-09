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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-баскетболистка Екатерина Кейру вышла замуж за актера, сыгравшего Гошу в «Универе». Она была замужем за футболистом Новосельцевым

Экс-баскетболистка Екатерина Кейру вышла замуж за актера, сыгравшего Гошу в «Универе». Она была замужем за футболистом Новосельцевым

«Ты – моя судьба, моя самая крепкая опора! Ты для меня лучший мужчина! Мы знаем с тобой всю глубину наших отношений, чувств, наших душ.

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