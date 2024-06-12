Макгрегор: США достаточно напуганы, чтобы отказаться от прямого конфликта с РФ

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон достаточно напуган, чтобы отказаться от прямого конфликта с Россией на Украине, и пытается предостеречь другие страны Запада от отправки войск на территорию республики.